Motta defende corte de gastos e revisão de isenções fiscais

A ideia é que possam ser discutidas alternativas ao texto para evitar que os parlamentares aprovem um PDL (projeto de decreto legislativo) que suste os efeitos da norma do Executivo, impondo uma nova derrota ao governo federal. A ministra Gleisi Hoffmann (Secretaria de Relações Institucionais) também deve participar do encontro.

Implementado no fim de abril, o aumento do IOF vem sendo alvo de críticas de setores empresariais e de parlamentares. Na Câmara, até mesmo partidos que integram a base aliada do governo indicaram que poderiam votar favorável ao PDL -foram protocolados mais de 20 projetos desse tipo que miram sustar o decreto do Executivo.

"O atual modelo de Estado virou uma espécie de grande costureira. A cada crise, é um novo remendo no cobertor. Só que esse fio está acabando. E se nada for feito, essa costureira morre e leva o país junto", disse Motta no palco do Esfera.