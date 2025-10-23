EUA bombardeiam barco perto da costa sul-americana; VÍDEO

As Forças Armadas dos Estados Unidos bombardearam um barco no Oceano Pacífico, próximo à costa da América do Sul, na noite de terça-feira (21). Segundo o secretário de Guerra, Pete Hegseth, a embarcação trafegava por uma rota conhecida do narcotráfico e pertencia a uma “organização terrorista”.

Duas pessoas morreram no ataque, realizado em águas internacionais. Nenhum militar americano ficou ferido. Hegseth afirmou que o barco transportava entorpecentes e era monitorado por serviços de inteligência.