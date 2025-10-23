EUA bombardeiam barco perto da costa sul-americana; VÍDEO

As Forças Armadas dos Estados Unidos bombardearam um barco no Oceano Pacífico, próximo à costa da América do Sul, na noite de terça-feira (21). Segundo o secretário de Guerra, Pete Hegseth, a embarcação trafegava por uma rota conhecida do narcotráfico e pertencia a uma “organização terrorista”.
Duas pessoas morreram no ataque, realizado em águas internacionais. Nenhum militar americano ficou ferido. Hegseth afirmou que o barco transportava entorpecentes e era monitorado por serviços de inteligência.
O ataque se dá durante a escalada militar ordenada pelo presidente Donald Trump contra o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela. Os EUA reforçaram a presença militar na região com caças, destróieres e um submarino nuclear. Maduro, por sua vez, diz que posicionou 5 mil mísseis russos na Venezuela, em resposta às ações dos EUA.
Yesterday, at the direction of President Trump, the Department of War conducted a lethal kinetic strike on a vessel being operated by a Designated Terrorist Organization and conducting narco-trafficking in the Eastern Pacific.— Secretary of War Pete Hegseth (@SecWar) October 22, 2025
The vessel was known by our intelligence to be… pic.twitter.com/BayDhUZ4Ac