23 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
SUSPEITA DE TRÁFICO

EUA bombardeiam barco perto da costa sul-americana; VÍDEO

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/@SecWar/X
Duas pessoas morreram no ataque, realizado em águas internacionais.
Duas pessoas morreram no ataque, realizado em águas internacionais.

As Forças Armadas dos Estados Unidos bombardearam um barco no Oceano Pacífico, próximo à costa da América do Sul, na noite de terça-feira (21). Segundo o secretário de Guerra, Pete Hegseth, a embarcação trafegava por uma rota conhecida do narcotráfico e pertencia a uma “organização terrorista”.

Leia mais: Trump diz que EUA mataram 6 narcoterroristas perto da Venezuela

Duas pessoas morreram no ataque, realizado em águas internacionais. Nenhum militar americano ficou ferido. Hegseth afirmou que o barco transportava entorpecentes e era monitorado por serviços de inteligência.

O ataque se dá durante a escalada militar ordenada pelo presidente Donald Trump contra o governo de Nicolás Maduro, na Venezuela. Os EUA reforçaram a presença militar na região com caças, destróieres e um submarino nuclear. Maduro, por sua vez, diz que posicionou 5 mil mísseis russos na Venezuela, em resposta às ações dos EUA.

Comentários

Comentários