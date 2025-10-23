Senado aluga 79 SUVs de luxo por R$ 47 milhões, diz site

O Senado Federal trocou os sedans usados por 79 SUVs de luxo com teto solar, modelo GM Equinox 2025, e uma van adaptada, em contrato de R$ 47,7 milhões válido por cinco anos, divulgou o portal Metrópoles. O valor mais que dobrou em relação ao acordo anterior, que custava R$ 11,3 milhões por dois anos e meio.

Cada carro custa cerca de R$ 796 mil por mês e inclui despesas com combustível, manutenção, seguros e taxas. Segundo o Metrópoles, os veículos já estão em circulação pela Esplanada dos Ministérios.