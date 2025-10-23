Lula diz que disputará 4º mandato: 'com energia de 30 anos'

Durante visita à Indonésia nesta quinta-feira (23), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que será candidato à reeleição nas eleições de 2026. Ao lado do presidente indonésio Prabowo Subianto, Lula afirmou estar em plena forma, apesar da idade.

Leia mais: Na Ásia, Lula espera conquistar mercado e encontro com Trump

“Vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que estou com a mesma energia de quando tinha 30. E vou disputar um quarto mandato no Brasil”, declarou o petista.