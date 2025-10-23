23 de outubro de 2025
Lula diz que disputará 4º mandato: 'com energia de 30 anos'

“Vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que estou com a mesma energia de quando tinha 30', declarou o petista.
Durante visita à Indonésia nesta quinta-feira (23), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) confirmou que será candidato à reeleição nas eleições de 2026. Ao lado do presidente indonésio Prabowo Subianto, Lula afirmou estar em plena forma, apesar da idade.

“Vou completar 80 anos, mas pode ter certeza que estou com a mesma energia de quando tinha 30. E vou disputar um quarto mandato no Brasil”, declarou o petista.

O presidente destacou que se sente “preparado” para o novo desafio e aproveitou a viagem para reforçar o desejo de ampliar as relações comerciais entre Brasil e Indonésia.

Até o momento, Lula é o único nome da esquerda confirmado para a disputa presidencial do próximo ano.