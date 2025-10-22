'Rainha da Sucata' volta à Globo no Vale a Pena Ver de Novo

A TV Globo anunciou que o clássico Rainha da Sucata, sucesso dos anos 1990, será o próximo título do Vale a Pena Ver de Novo, com estreia marcada para 3 de novembro. Escrita por Silvio de Abreu e dirigida por Jorge Fernando, a novela volta ao ar 35 anos após sua exibição original, em um ano especial em que a emissora celebra 60 anos de história.

Ambientada em São Paulo, a trama retrata o choque entre os novos-ricos e a elite decadente paulistana, tendo como eixos centrais as personagens Maria do Carmo (Regina Duarte) e Laurinha Figueroa (Glória Menezes). Maria, filha de um vendedor de ferro-velho (Lima Duarte), enriquece e tenta conquistar espaço na alta sociedade. Já Laurinha, uma socialite falida e manipuladora, faz de tudo para humilhar a rival e impedir sua ascensão.

O elenco reúne grandes nomes da teledramaturgia, como Tony Ramos, Aracy Balabanian, Nicette Bruno, Antônio Fagundes, Renata Sorrah, Raul Cortez, Claudia Raia, Andrea Beltrão, Patrícia Pillar e Daniel Filho.