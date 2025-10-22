'Rainha da Sucata' volta à Globo no Vale a Pena Ver de Novo

A TV Globo anunciou que o clássico Rainha da Sucata, sucesso dos anos 1990, será o próximo título do Vale a Pena Ver de Novo, com estreia marcada para 3 de novembro. Escrita por Silvio de Abreu e dirigida por Jorge Fernando, a novela volta ao ar 35 anos após sua exibição original, em um ano especial em que a emissora celebra 60 anos de história.
Ambientada em São Paulo, a trama retrata o choque entre os novos-ricos e a elite decadente paulistana, tendo como eixos centrais as personagens Maria do Carmo (Regina Duarte) e Laurinha Figueroa (Glória Menezes). Maria, filha de um vendedor de ferro-velho (Lima Duarte), enriquece e tenta conquistar espaço na alta sociedade. Já Laurinha, uma socialite falida e manipuladora, faz de tudo para humilhar a rival e impedir sua ascensão.
O elenco reúne grandes nomes da teledramaturgia, como Tony Ramos, Aracy Balabanian, Nicette Bruno, Antônio Fagundes, Renata Sorrah, Raul Cortez, Claudia Raia, Andrea Beltrão, Patrícia Pillar e Daniel Filho.
Além de ser um fenômeno de audiência, Rainha da Sucata marcou época ao misturar drama, comédia e crítica social, refletindo as transformações econômicas e culturais do país no início da década de 1990. O figurino extravagante de Maria do Carmo virou tendência, e objetos icônicos - como sua mesa feita com a frente de um Chevrolet 1958 - se tornaram símbolos da personagem.
A abertura também entrou para a história da TV, com uma boneca feita de sucata dançando lambada ao som de Me Chama que Eu Vou, de Sidney Magal, canção que se tornou um dos maiores hits do período.
Rainha da Sucata é uma criação de Silvio de Abreu, com colaboração de Alcides Nogueira e José Antonio de Souza, direção de Jorge Fernando e Jodele Larcher, e direção geral de Jorge Fernando.