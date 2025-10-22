22 de outubro de 2025
FUTEBOL

CBF define mandos de campo das semifinais e final da Copa BR

da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 2 min
Nelson Terme/CBF
Capitães dos semifinalistas da Copa do Brasil marcaram presença no sorteio dos mandos de campo
Capitães dos semifinalistas da Copa do Brasil marcaram presença no sorteio dos mandos de campo

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta quarta-feira (22), no Rio de Janeiro, o sorteio que definiu os mandos de campo das semifinais e da final da Copa Betano do Brasil 2025. Cruzeiro e Vasco jogarão em casa as partidas de ida da 6ª fase, enquanto Corinthians e Fluminense decidirão a vaga à final diante de suas torcidas.

O evento, realizado na sede da CBF, contou com a presença dos técnicos e capitães dos quatro semifinalistas. Fernando Diniz e Pablo Vegetti representaram o Vasco; Luis Zubeldía e Thiago Silva, o Fluminense; Dorival Jr. e Maycon, o Corinthians; e Leonardo Jardim e Lucas Silva, o Cruzeiro.

Segundo o sorteio, o vencedor de Cruzeiro x Corinthians será mandante no jogo de ida da final, e quem passar de Vasco x Fluminense decidirá o título em casa. As datas-base das semifinais foram marcadas para os dias 10 e 14 de dezembro, enquanto as finais devem ocorrer nos dias 17 e 21 do mesmo mês.

Em entrevista à CBF TV, os capitães destacaram a importância do momento.

“É um sonho chegar à semifinal. O time vem crescendo ao longo do ano e queremos chegar fortes para buscar a classificação”, disse Pablo Vegetti, do Vasco.

Já o zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, afirmou ver a fase como uma oportunidade especial: “É uma das poucas chances que ainda tenho de conquistar um título. Vamos lutar para chegar à final.”

Maycon, do Corinthians, destacou a experiência do elenco. “Temos condições de conquistar esse título. Chegamos perto em 2022 e agora queremos ir além.”

Pelo Cruzeiro, Lucas Silva lembrou o peso da camisa celeste na competição. “O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil. A responsabilidade é grande, mas a confiança também. Jogar a ida com nossa torcida é uma vantagem importante.”

O sorteio manteve o chaveamento definido nas quartas de final, restando apenas a definição dos mandos.

