CBF define mandos de campo das semifinais e final da Copa BR

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta quarta-feira (22), no Rio de Janeiro, o sorteio que definiu os mandos de campo das semifinais e da final da Copa Betano do Brasil 2025. Cruzeiro e Vasco jogarão em casa as partidas de ida da 6ª fase, enquanto Corinthians e Fluminense decidirão a vaga à final diante de suas torcidas.

O evento, realizado na sede da CBF, contou com a presença dos técnicos e capitães dos quatro semifinalistas. Fernando Diniz e Pablo Vegetti representaram o Vasco; Luis Zubeldía e Thiago Silva, o Fluminense; Dorival Jr. e Maycon, o Corinthians; e Leonardo Jardim e Lucas Silva, o Cruzeiro.

Segundo o sorteio, o vencedor de Cruzeiro x Corinthians será mandante no jogo de ida da final, e quem passar de Vasco x Fluminense decidirá o título em casa. As datas-base das semifinais foram marcadas para os dias 10 e 14 de dezembro, enquanto as finais devem ocorrer nos dias 17 e 21 do mesmo mês.