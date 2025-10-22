CBF define mandos de campo das semifinais e final da Copa BR

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) realizou nesta quarta-feira (22), no Rio de Janeiro, o sorteio que definiu os mandos de campo das semifinais e da final da Copa Betano do Brasil 2025. Cruzeiro e Vasco jogarão em casa as partidas de ida da 6ª fase, enquanto Corinthians e Fluminense decidirão a vaga à final diante de suas torcidas.
O evento, realizado na sede da CBF, contou com a presença dos técnicos e capitães dos quatro semifinalistas. Fernando Diniz e Pablo Vegetti representaram o Vasco; Luis Zubeldía e Thiago Silva, o Fluminense; Dorival Jr. e Maycon, o Corinthians; e Leonardo Jardim e Lucas Silva, o Cruzeiro.
Segundo o sorteio, o vencedor de Cruzeiro x Corinthians será mandante no jogo de ida da final, e quem passar de Vasco x Fluminense decidirá o título em casa. As datas-base das semifinais foram marcadas para os dias 10 e 14 de dezembro, enquanto as finais devem ocorrer nos dias 17 e 21 do mesmo mês.
Em entrevista à CBF TV, os capitães destacaram a importância do momento.
“É um sonho chegar à semifinal. O time vem crescendo ao longo do ano e queremos chegar fortes para buscar a classificação”, disse Pablo Vegetti, do Vasco.
Já o zagueiro Thiago Silva, do Fluminense, afirmou ver a fase como uma oportunidade especial: “É uma das poucas chances que ainda tenho de conquistar um título. Vamos lutar para chegar à final.”
Maycon, do Corinthians, destacou a experiência do elenco. “Temos condições de conquistar esse título. Chegamos perto em 2022 e agora queremos ir além.”
Pelo Cruzeiro, Lucas Silva lembrou o peso da camisa celeste na competição. “O Cruzeiro é o maior campeão da Copa do Brasil. A responsabilidade é grande, mas a confiança também. Jogar a ida com nossa torcida é uma vantagem importante.”
O sorteio manteve o chaveamento definido nas quartas de final, restando apenas a definição dos mandos.