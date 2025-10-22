Governo estadual lança cartilha de como sobreviver no Rio

O governo do Rio de Janeiro lançou nessa quarta-feira (22) a campanha “Curta o Rio de Janeiro com Segurança”, para orientar turistas brasileiros e estrangeiros sobre cuidados durante a estadia no estado. A iniciativa envolve a Secretaria de Turismo, a TurisRio e a Polícia Civil, com apoio da Delegacia Especial de Apoio ao Turismo (DEAT).

Leia mais: Motociclista mostra por que o RJ 'não é para amadores'; VÍDEO

O principal material da campanha é um folder trilíngue, em português, inglês e espanhol, com dicas sobre segurança pessoal, transporte, uso de aplicativos de relacionamento, contatos de emergência e cuidados com golpes, incluindo o conhecido “Boa Noite, Cinderela”. Segundo o secretário de Polícia Civil, Felipe Cury, a corporação tem reforçado a fiscalização e a prevenção contra quadrilhas especializadas, apesar de a legislação brasileira permitir penas curtas para os criminosos.