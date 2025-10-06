Motociclista mostra por que o RJ 'não é para amadores'; VÍDEO

O GPS falhou, mas o instinto não, e sobrou para a sorte. O autodeclarado "motoqueiro por hobby" Hugo Giuseppe viralizou ao postar o vídeo em que se distrai, pega a saída errada e quase entra numa comunidade no Rio de Janeiro. Não foi cena de filme de ação de baixo orçamento, mas a vida real.
Leia mais: Motorista pede perdão a bandidos ao entrar em favela; VÍDEO
Ele pensou que era soó seguir reto até o próximo retorno, mas logo notou que entrada numa roubada: as fachadas mudaram de aparência e o entregador de comida passou com "cara de assustado", como se dissesse em silêncio “tá maluco, mermão?"
O motoqueiro quase derrubou a moto mas conseguiu dar a volta e parar perto de um posto policial para reconfigurar o GPS. Foi aí que o entregador reapareceu com um conselho de manual de sobrevivência no Errejota: “tira o capacete antes de entrar numa comunidade, pegou a visão? Se não, vagabundo chega lá... Eu que não tô fazendo nada já me escaldei. Vagabundo se escalda, pegou a visão?” No fim, o próprio entregador se ofereceu para guiá-lo até o destino. Um anjo.
Reação da internet
Na publicação, milhares de comentários:
“Já agradeceu por não morar no RJ hoje?”
“Terra de ninguém! Recomendo ninguém morar aqui não.”
"Em todo lugar do mundo: usar capacete salva sua vida. No RJ: NÃO USAR CAPACETE SALVA SUA VIDA, pegou a visão?"
Teve quem compartilhasse trauma. “Eu já errei o caminho, fui parar em uma comunidade, onde fui abordada por alguns homens com fuzis, colocaram a arma na minha cabeça, ficavam rindo, debochando, dizendo coisas como 'E aí? O que a gente faz com ela?'. Depois de alguns minutos (que pareceram eternos), eles pararam de me torturar psicologicamente e indicaram o caminho da saída, falando: 'Se correr, vai morrer! Se errar de novo, vai morrer! Se fizer outro caminho, vai morrer!' Eu segui o caminho sem saber se estava indo para o lugar certo ou para uma emboscada. Naquele momento, achei que iria morrer… O Rio de Janeiro não é para amadores, definitivamente!"
E até quem ensinasse o que fazer, com base na própria experiência. "No RJ, Waze te manda pra furada. O Google Maps avisa e traça uma linha em volta das comunidades... Toda a Avenida Brasil é cercada de favelas, do início o fim. Linha amarela e vermelha também. Nunca saia numa saída que não conhece, ou 'entrar na próxima' achando que vai sair no mesmo lugar. Você pode sair numa entrada de favela.
(...) Se entrar por engano, baixe todos os vidros, ligue as luzes internas do carro, pisca alerta e o braço pra fora do vidro, para saberem que não está com nada, caso se depare com pessoas armadas. Não continue seguindo em frente. Pare, observe o movimento rapidamente, e se não tiver nada/ninguém suspeito, saia de ré. Bem devagar. Se vier alguém armado, não tentei correr com o carro ou à pé. Pare o carro, levante as mãos e espere chegar até você. E diga que se perdeu e entrou por engano. (...) E peça permissão para poder sair dali.
(...) Mas precisa ter sangue frio. Isso vai te ajudar a se salvar. Está perdido em algum lugar, pare no comércio mais próximo (...) e peça ajuda. Não vá seguindo achando que vai achar a saída."
Apesr das piadas e casos reais, alguém se lembrou de que nem tudo é tragédia. “Tá vendo aí? A maioria que mora nesses lugares é trabalhador. O cara do iFood tava no corre e foi ajudar. O problema é o crime, não o povo.”
No fim, fica a lição: no Rio de Janeiro, Waze e Google Maps são só parte do kit. O lance para andar lá é a malícia carioca.