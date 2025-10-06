Motociclista mostra por que o RJ 'não é para amadores'; VÍDEO

E até quem ensinasse o que fazer, com base na própria experiência. "No RJ, Waze te manda pra furada. O Google Maps avisa e traça uma linha em volta das comunidades... Toda a Avenida Brasil é cercada de favelas, do início o fim. Linha amarela e vermelha também. Nunca saia numa saída que não conhece, ou 'entrar na próxima' achando que vai sair no mesmo lugar. Você pode sair numa entrada de favela.

(...) Se entrar por engano, baixe todos os vidros, ligue as luzes internas do carro, pisca alerta e o braço pra fora do vidro, para saberem que não está com nada, caso se depare com pessoas armadas. Não continue seguindo em frente. Pare, observe o movimento rapidamente, e se não tiver nada/ninguém suspeito, saia de ré. Bem devagar. Se vier alguém armado, não tentei correr com o carro ou à pé. Pare o carro, levante as mãos e espere chegar até você. E diga que se perdeu e entrou por engano. (...) E peça permissão para poder sair dali.

(...) Mas precisa ter sangue frio. Isso vai te ajudar a se salvar. Está perdido em algum lugar, pare no comércio mais próximo (...) e peça ajuda. Não vá seguindo achando que vai achar a saída."