Longe do G6, SP dará premiação por vaga na Pré-Libertadores

A diretoria do São Paulo definiu uma premiação ao elenco em caso de classificação para a Pré-Libertadores de 2026.

A reportagem apurou que a iniciativa partiu do presidente Julio Casares, no último sábado, antes do jogo contra o Mirassol. Internamente, a bonificação não é tratada como um 'bicho', mas como um bônus pelo desempenho.

Esse tipo de bônus já faz parte da atual gestão. No início da temporada, clube e elenco já haviam acordado uma premiação específica para uma vaga direta na fase de grupos da Libertadores.