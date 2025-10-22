Justiça italiana é a favor de extraditar Carla Zambelli ao Brasil

O Ministério Público da Itália se manifestou a favor da extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que está presa em Roma desde julho. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (22) pela Advocacia-Geral da União (AGU).

Leia mais: Moraes oficializa pedido de extradição de Carla Zambelli

Zambelli foi condenada à prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Antes que a decisão se tornasse definitiva, a parlamentar fugiu para a Itália e passou a ser procurada pela Interpol, que incluiu seu nome na lista de difusão vermelha.