Justiça italiana é a favor de extraditar Carla Zambelli ao Brasil

O Ministério Público da Itália se manifestou a favor da extradição da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que está presa em Roma desde julho. A informação foi confirmada nesta quarta-feira (22) pela Advocacia-Geral da União (AGU).
Zambelli foi condenada à prisão pelo Supremo Tribunal Federal (STF) por envolvimento na invasão dos sistemas do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Antes que a decisão se tornasse definitiva, a parlamentar fugiu para a Itália e passou a ser procurada pela Interpol, que incluiu seu nome na lista de difusão vermelha.
A Justiça italiana manteve a prisão cautelar da deputada, alegando “grave risco de fuga”. Desde então, ela está detida na penitenciária feminina de Rebibbia, nos arredores de Roma, enquanto o processo de extradição tramita.
Com o parecer favorável do Ministério Público, a decisão final agora cabe ao governo italiano, que deverá definir se Zambelli será enviada de volta ao Brasil para cumprir a condenação imposta pelo STF.
*Com informações do G1