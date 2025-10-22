Americana alega que foi estuprada por staff de hotel na Paulista

Por não falar português, o homem chamou uma colega brasileira da empresa, responsável pelo setor de recursos humanos, e juntos os dois seguiram para o hotel. Ao chegarem lá, Anna contou que havia sido violentada por um funcionário após pedir comida e vinho, já que não pretendia sair naquela noite - 27 de setembro de 2024, uma sexta-feira.

Um cidadão americano participava de um evento corporativo em São Paulo quando recebeu uma mensagem. Sua amiga Anna (nome fictício), 57, também americana e colega de trabalho, dizia ter sido estuprada por um funcionário do hotel em que eles estavam hospedados, uma unidade da rede Blue Tree localizada na avenida Paulista.

A princípio, ela havia ligado do quarto. Como os funcionários não falavam inglês, ela foi até a recepção e se comunicou com o homem, agora réu na Justiça de São Paulo, por meio de um aplicativo de tradução.

Segundo Anna disse à polícia, o funcionário se ofereceu para levar a bebida até o quarto dela. Quando chegaram, prosseguiu, ele a abraçou e a beijou. Ela resistiu, ainda segundo o relato, e ele ficou agressivo, ignorando os gritos de "não". O homem, então, estuprou Anna, de acordo com o inquérito, ao qual a Folha de S.Paulo teve acesso.

Imagens do circuito interno de câmeras do Blue Tree mostram que os dois entram no quarto e, minutos depois, o homem sai, segurando nas mãos o avental que usava antes, e caminha pelo corredor. Exames médicos comprovaram escoriações no corpo e a presença de sêmen na vagina e no ânus da americana.