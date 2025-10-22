Mulheres furtam R$1 milhão em joias e dinheiro de apê de luxo

A Polícia Civil de Pernambuco investiga duas mulheres suspeitas de furtar joias, dinheiro e arma de um apartamento num prédio de luxo no Recife, informou o SBT News. Elas praticaram o crime no domingo (19).
Câmeras de segurança registraram as suspeitas chegando num carro branco e entrando pela portaria sem levantar suspeitas. Elas carregavam bolsas cheias tomavam cerveja, descontraidamentem, como se fossem moradoras.
O grupo subiu de elevador até o imóvel, de onde levou cerca de R$1 milhão em joias, além de dinheiro em espécie e uma pistola.
Após o furto, as mulheres deixaram o local sem aparentar nervosismo. A polícia analisa as imagens para tentar identificar as autoras do crime.