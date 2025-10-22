Mulheres furtam R$1 milhão em joias e dinheiro de apê de luxo

A Polícia Civil de Pernambuco investiga duas mulheres suspeitas de furtar joias, dinheiro e arma de um apartamento num prédio de luxo no Recife, informou o SBT News. Elas praticaram o crime no domingo (19).

Câmeras de segurança registraram as suspeitas chegando num carro branco e entrando pela portaria sem levantar suspeitas. Elas carregavam bolsas cheias tomavam cerveja, descontraidamentem, como se fossem moradoras.