22 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
COM CERVEJA NA MÃO

Mulheres furtam R$1 milhão em joias e dinheiro de apê de luxo

Por | da Rede Sampi
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução/CCTV via SBT News
Grupo entrou pela portaria sem levantar suspeitas.
Grupo entrou pela portaria sem levantar suspeitas.

A Polícia Civil de Pernambuco investiga duas mulheres suspeitas de furtar joias, dinheiro e arma de um apartamento num prédio de luxo no Recife, informou o SBT News. Elas praticaram o crime no domingo (19).

Leia mais: Morador de rua invade apê de condômino na Ponte São João

Câmeras de segurança registraram as suspeitas chegando num carro branco e entrando pela portaria sem levantar suspeitas. Elas carregavam bolsas cheias tomavam cerveja, descontraidamentem, como se fossem moradoras.

O grupo subiu de elevador até o imóvel, de onde levou cerca de R$1 milhão em joias, além de dinheiro em espécie e uma pistola.

Após o furto, as mulheres deixaram o local sem aparentar nervosismo. A polícia analisa as imagens para tentar identificar as autoras do crime.

Comentários

Comentários