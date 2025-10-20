MC Poze diz que ser 'gigante' motivou devolução de seu carro

O MC Poze do Rodo compareceu nesta segunda-feira (20) a uma reunião da CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) instalada na Alerj (Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro) que apura a suposta relação entre empresas de segurança veicular e a quantidade de automóveis recuperados após roubos no estado.

Poze foi convocado porque teve seu carro roubado e logo depois devolvido, no dia 18 de setembro. Dois amigos de Poze estavam na Land Rover Defender blindada do artista, que foi levada no Recreio dos Bandeirantes, zona sudoeste do Rio. O carro foi deixado com as chaves em um local horas depois.

Um habeas corpus do Tribunal de Justiça do Rio autorizava Poze a optar pelo silêncio. Ele deu uma explicação de quase três minutos sobre o episódio, e atribuiu a devolução do veículo ao alcance de suas redes sociais.