Juventude vence Bragantino em casa e quebra sequência amarga

O Juventude fez a lição de casa em Caxias do Sul, bateu o Bragantino por 1 a 0 e voltou a vencer depois de sete tropeços consecutivos no Campeonato Brasileiro. Peixoto, ainda no 1º tempo, marcou o único gol da partida, válida pela 29ª rodada do torneio nacional.

Com o resultado, a equipe de Thiago Carpini avançou aos 26 pontos, mas segue na incômoda 18ª posição. O Santos é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, com cinco pontos a mais, e ainda joga nesta noite.

Os paulistas, por outro lado, ficaram nos 36 pontos e estão na 10ª posição na tabela. O elenco de Fernando Seabra não vence um duelo longe de Bragança Paulista desde 13 de julho, quando superou o Corinthians em Itaquera.