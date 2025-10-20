Policial que atirou com fuzil em pedreiros fala em 'injustiça'

Os advogados do investigador Fernando Augusto Diniz, da Polícia Civil de Minas Gerais, preso após atirar com um fuzil contra trabalhadores de uma obra em Contagem (MG), afirmaram que a acusação contra o policial é "injusta".

Defesa alega que o cliente é inocente e que ele foi vítima de "julgamento prematuro". "Após o assassinato do gari Laudemir Fernandes, no qual vinculou-se a imagem da Polícia Civil de Minas Gerais, qualquer incidente que noticie a participação de agentes daquela instituição, ocorre o julgamento prematuro, com a criação de factoides", diz nota do escritório Silveira e Silva Advogados.

Advogados afirmam que Fernando não pode ser enquadrado por tentativa de homicídio. "A partir das informações contidas nos laudos periciais e nas oitivas das próprias vítimas, o Poder Judiciário expressamente já disse não vislumbrar qualquer crime de homicídio, mas sim de uma pretensa lesão corporal, o que, por si só, já fragiliza a injusta acusação feita contra ele", continua o comunicado.