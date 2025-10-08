8 feridos em acidente com ônibus em Pernambuco recebem alta

Oito dos 17 passageiros que ficaram feridos no acidente com um ônibus na última sexta-feira (17) no agreste pernambucano receberam alta hospitalar até o início da noite desta segunda-feira (20).

O Hospital Regional Dom Moura, em Garanhuns (230 km do Recife), recebeu 18 pessoas feridas na noite do acidente. Um homem de 65 anos não resistiu aos ferimentos e morreu após ter sido internado, somando-se às outras 16 vítimas que não sobreviveram ao acidente.

Cinco pacientes seguem internados no hospital, sendo que três permanecem em observação na sala amarela, um está em observação em sala vermelha e um recebe cuidado em terapia intensiva.