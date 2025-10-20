Sociedade Brasileira de Pediatria atualiza classificação da febre

A SBP (Sociedade Brasileira de Pediatria) mudou a classificação de febre em crianças. A nova definição - baseada em estudos mundiais - consta no documento científico "Abordagem da Febre Aguda em Pediatria e Reflexões sobre a febre nas arboviroses", publicada neste ano pela entidade.

Antes, no Brasil, a SBP considerava febre quando o termômetro chegava a (ou ultrapassava) 37,8°C. Agora, a entidade reconhece a marca com valor igual ou maior a 37,5°C quando aferida pela axila (38°C se medida via oral ou retal) por três minutos.

Segundo o pediatra o Tadeu Fernando Fernandes, presidente do Departamento de Pediatria Ambulatorial da SBP e um dos autores da diretriz, a alteração é válida para estudos clínicos e não é uma referência para medicar ou correr com a criança a um serviço de emergência.