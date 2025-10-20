Brasil chega a 9 mortos por intoxicação de metanol em bebidas

O Brasil registra nove mortes por intoxicação de metanol após ingestão de bebidas alcoólicas adulteradas. Os dados atualizados foram divulgados na noite desta segunda-feira (20) pelo Ministério da Saúde.

O estado de São Paulo lidera os registros de mortes com seis casos. Em seguida, aparecem Pernambuco (2) e Paraná (1).

Sete mortes estão em investigação: 1 em São Paulo, 3 em Pernambuco, 1 no Mato Grosso do Sul, 1 em Minas Gerais e 1 no Paraná. Outras 27 notificações de óbitos foram descartadas.