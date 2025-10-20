Igreja: Leão XIV se reúne pela 1ª vez com sobreviventes de abuso

Pela primeira vez desde sua eleição, o papa Leão XIV se reuniu com vítimas e ativistas que lutam contra abusos sexuais dentro da Igreja. O encontro foi reealizado nesta segunda-feira (20), no Palácio Apostólico, e foi descrito pelos participantes como “um passo histórico e cheio de esperança em direção a uma cooperação maior”.

O grupo recebido pertence à ECA Global (Ending Clergy Abuse), associação internacional de direitos humanos que atua em mais de 30 países e defende maior apoio, reparação e justiça para sobreviventes de abusos cometidos por representantes da Igreja Católica. Desde sua criação, em 2018, a entidade cobra que a instituição siga as recomendações da ONU de 2014, que pedem política efetiva de “tolerância zero”.