Idoso resgatado de escombros teve 85% do corpo queimado; VÍDEO

Um dos dez feridos resgatados do desabamento de um conjunto de residências em Olinda (PE) está com 85% do corpo queimado. O idoso de 67 anos está internado em estado grave no Hospital da Restauração, na área central do Recife.

José de Lima foi encontrado sob os escombros e socorrido de helicóptero até o hospital. O desabamento, que ocorreu na manhã deste domingo (19), no bairro de Ouro Preto, deixou dois mortos e 10 feridos.