SP taxa gorjeta acima de 10%? Entenda a confusão

A cobrança de imposto sobre gorjetas tem dado dor de cabeça a donos de bares e restaurantes em São Paulo, desde que, segundo a Federação de Hotéis, Restaurantes e Bares do Estado (Fhoresp), o governo paulista começou a multar estabelecimentos que não pagam ICMS sobre gorjetas que passam dos 10% da conta. A informação é do Metrópoles.

A categoria reclama que a cobrança é injusta, já que, pela Lei da Gorjeta, o valor pago pelos clientes pertence aos trabalhadores, e não às empresas. Mesmo assim, fiscais têm aplicado multas com base num decreto de 2012 que autoriza o Estado a cobrar ICMS de 4% sobre a parte da gorjeta que ultrapassa os 10%.