Trump posta vídeo em que joga fezes em manifestantes; VÍDEO

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a causar polêmica no fim de semana ao publicar, na sua rede Truth Social, o vídeo feito por inteligência artificial em que aparece despejando fezes sobre manifestantes na Times Square, em Nova York.

Leia mais: Casa Branca posta imagem de Donald Trump vestido de papa

As imagens mostram um jato com o nome “King Trump” (“Rei Trump”, em tradução livre) sobrevoando a multidão enquanto líquidos marrons caem sobre pessoas que protestavam nas ruas.