Trump posta vídeo em que joga fezes em manifestantes; VÍDEO

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, voltou a causar polêmica no fim de semana ao publicar, na sua rede Truth Social, o vídeo feito por inteligência artificial em que aparece despejando fezes sobre manifestantes na Times Square, em Nova York.
As imagens mostram um jato com o nome “King Trump” (“Rei Trump”, em tradução livre) sobrevoando a multidão enquanto líquidos marrons caem sobre pessoas que protestavam nas ruas.
Os atos de sábado (18) fizeram parte da segunda rodada das manifestações “No Kings” (“Sem Reis”), que reúnem milhares de americanos contrários às políticas de Trump. Os organizadores dizem que o movimento é uma forma de rejeitar o que chamam de “agenda autoritária” do presidente.
Os protestos criticam principalmente medidas do governo nas áreas de imigração, educação e segurança. Durante as manifestações, Trump estava em Washington, onde participou de um desfile militar comemorando os 250 anos do Exército dos EUA.
President Trump makes a quick appearance at the No Kings Protest ???????? pic.twitter.com/DBVIwbJL1E— ????erias (@xerias_x) October 18, 2025