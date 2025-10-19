Arrascaeta relata tentativa de assalto após vitória do Flamengo

Após fazer um gol e ser um dos destaques na vitória do Flamengo por 3 a 2 sobre o Palmeiras, o meia Arrascaeta utilizou suas redes sociais para relatar que sofreu uma tentativa de assalto na saída do Maracanã.

O uruguaio não deu mais detalhes sobre local e como ocorreu. O Flamengo também foi pego de surpresa com a postagem e tenta apurar de que forma se procedeu.

Arrascaeta, porém, dimensionou os momentos de terror enfrentado. "Sete anos no Flamengo. Primeira tentativa de assalto saindo do Maracanã. Que momento desagradável passamos com a família. Graças a Deus estamos todos bem", disse ele no X.

Desabafo da mulher