Enterro de jovem esfaqueado no DF é marcado por pedido de justiça

“Paralisado” e “atônito” como todos os seus colegas do Colégio Militar de Brasília, Tiago, de 16 anos, saiu da sala em que era velado o corpo do amigo Isaac Moraes da mesma idade. O menino queria respirar um pouco em meio à tanta emoção. Os colegas soltaram balões brancos antes do enterro no Cemitério Campo da Esperança, na região central da capital federal.

Isaac foi assassinado com uma facada, na sexta-feira (17), depois de tentar recuperar o celular roubado por um grupo de adolescentes, entre as quadras 112/113, na Asa Sul, no Plano Piloto, em uma área considerada nobre da capital. O crime ocorreu perto do Parque batizado de Maria Claudia Del´Isola, jovem assassinada em dezembro de 2004.

O garoto, segundo a investigação e testemunhas, teria sido inicialmente abordado por um grupo de adolescentes que alegou precisar de conexão de wi-fi para fazer uma ligação. Isaac estava jogando vôlei com os colegas.