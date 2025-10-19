Roubo cinematográfico: criminosos levam joias da Coroa Francesa

O Museu do Louvre, em Paris, foi palco de um roubo audacioso na manhã deste domingo (19), quando criminosos invadiram o local e levaram joias de valor inestimável da realeza francesa. A ação, descrita pela polícia como "cinematográfica", teria durado apenas sete minutos.

O alvo do roubo foi a Galeria de Apolo, onde estão expostas as Joias da Coroa Francesa, incluindo peças associadas a figuras históricas como Napoleão e a Imperatriz Eugênia.

Segundo informações iniciais divulgadas pelo Ministério do Interior da França, os assaltantes teriam acessado o prédio usando uma escada instalada em um caminhão e equipamentos para quebrar as vitrines de alta segurança. Os criminosos fugiram do local em motos.

Oito joias furtadas, coroa recuperada