Israel acusa Hamas de quebra de acordo e bombardeia Gaza

O cessar-fogo na Faixa de Gaza foi abalado neste domingo (19) após as Forças de Defesa de Israel (IDF) lançarem ataques aéreos e de artilharia, principalmente em Rafah, no sul do enclave. O Exército israelense alega que a medida foi uma resposta a "múltiplos ataques" realizados pelo Hamas contra as tropas de Israel na região, caracterizando-os como uma violação do acordo de trégua.
O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou uma "ação firme e imediata" contra alvos terroristas em Gaza, após a acusação de que o grupo extremista teria atacado tropas em uma área de recuo prevista no cessar-fogo.
Em contrapartida, o Hamas negou veementemente ter descumprido a trégua e afirmou que é Israel quem lidera "diversas violações". O braço armado do grupo, a Brigada Ezzedine Al-Qassam, reafirmou seu "total compromisso em implementar tudo o que foi acordado".
Os bombardeios deste domingo, que também teriam atingido a cidade de Jabalya, no norte de Gaza, ameaçam a continuidade da trégua mediada. Os relatos indicam que três pessoas teriam morrido na região de Jabalya.
O episódio ocorre em meio a tensões sobre o cumprimento de outras cláusulas do acordo. No sábado, Netanyahu anunciou que a passagem de fronteira de Rafah entre Gaza e o Egito permaneceria fechada até que a totalidade dos corpos dos reféns fossem entregues.
A retomada dos combates em Gaza, e a crise de fome e desnutrição na região, aumentam as preocupações internacionais sobre a estabilidade do acordo, que é visto como um primeiro passo para a pacificação no Oriente Médio. O Departamento de Estado dos EUA não se pronunciou imediatamente sobre os novos confrontos.