Israel acusa Hamas de quebra de acordo e bombardeia Gaza

O cessar-fogo na Faixa de Gaza foi abalado neste domingo (19) após as Forças de Defesa de Israel (IDF) lançarem ataques aéreos e de artilharia, principalmente em Rafah, no sul do enclave. O Exército israelense alega que a medida foi uma resposta a "múltiplos ataques" realizados pelo Hamas contra as tropas de Israel na região, caracterizando-os como uma violação do acordo de trégua.

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, ordenou uma "ação firme e imediata" contra alvos terroristas em Gaza, após a acusação de que o grupo extremista teria atacado tropas em uma área de recuo prevista no cessar-fogo.

Em contrapartida, o Hamas negou veementemente ter descumprido a trégua e afirmou que é Israel quem lidera "diversas violações". O braço armado do grupo, a Brigada Ezzedine Al-Qassam, reafirmou seu "total compromisso em implementar tudo o que foi acordado".