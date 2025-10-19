Trump chama Petro de 'traficante'; Colômbia acusa EUA de violação

A relação entre Estados Unidos e Colômbia atingiu um ponto crítico neste domingo, 19, com uma intensa troca de acusações entre os presidentes Donald Trump e Gustavo Petro. O foco da disputa é a guerra ao tráfico de drogas e a soberania territorial.

Em uma publicação no Truth Social, o presidente norte-americano, Donald Trump, classificou o presidente colombiano Gustavo Petro como "líder do tráfico de drogas ilícitas" e anunciou a suspensão imediata de "pagamentos e subsídios em larga escala" ao país sul-americano.

"A partir de hoje, estes pagamentos, ou qualquer outra forma de pagamento, ou subsídios, não serão mais feitos", escreveu Trump, alegando que o objetivo da produção de drogas é a venda de grandes quantidades para os EUA, o que causa "morte, destruição e caos", e que os pagamentos seriam um "roubo".