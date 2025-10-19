Ventos de até 99 km/h causam estragos e no litoral de São Paulo

Fortes rajadas de vento atingiram o litoral paulista entre a noite de ontem e a madrugada de hoje, com velocidade máxima de 99,4 km/h registrada em Santos.

Os temporais provocaram queda de árvores, destelhamentos e danos em estruturas. De acordo com boletim da Prefeitura de Santos, foram registradas oito ocorrências relacionadas aos ventos e à chuva. Entre elas, quedas de árvores nos bairros Marapé, Aparecida e Areia Branca, além de um poste que caiu sobre o telhado de uma residência. Houve ainda quedas de galhos e uma árvore de grande porte com risco de tombar na Ponta da Praia.

O índice pluviométrico das últimas 72 horas em Santos chegou a 48,5 milímetros, com 141,5 mm acumulados no mês. A Defesa Civil informou que os morros da cidade estão em estado de observação, mas até o momento não há registros de deslizamentos.