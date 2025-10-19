Perícia identifica 17 corpos de vítimas em Pernambuco

Doze dos 17 corpos das vítimas do acidente com um ônibus na noite de sexta-feira (17) no agreste pernambucano foram liberados para os familiares para os enterros.

O veículo voltava de Santa Cruz do Capibaribe, em Pernambuco, para Brumado, na Bahia, quando tombou na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, na Serra dos Ventos. Além dos 17 mortos, o acidente deixou ainda outras 17 pessoas feridas, segundo o governo estadual.

O motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, entrou na contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. Em seguida, conseguiu retornar para o sentido correto da pista, mas bateu em um barranco de areia e tombou, segundo a PRF (Polícia Rodoviária Federal).