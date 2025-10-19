Com obra de R$ 35 milhões, estação Pinheiros terá shopping

As recém-iniciadas obras na estação Pinheiros, da linha 4-amarela do metrô de São Paulo, prometem mudar por completo a parada do bairro da zona oeste paulistana.

O projeto, orçado em R$ 35 milhões, além de reformas estruturais, como em banheiros, prevê uma área comercial de 553 m² com lojas e prestadores de serviço distribuídos pela estação, e a construção de uma espécie de lounge com café e local de convivência externa.

As obras, que já tiveram início e têm estimativa de ficarem prontas em agosto de 2026, fazem parte de um projeto-piloto que no futuro pode ser replicado para outras estações da linha. Mas é fato que a Pinheiros deve destoar das demais.