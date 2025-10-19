Imprensa inglesa destaca Estêvão 'humilde' e 'anti Neymar'

"Além de inspiração, a carreira de Neymar também serve de alerta. Petulante demais, um estilo de jogo dependente demais de faltas, fácil demais para ir ao chão, preocupado demais com o estilo de vida de celebridade fora de campo. Algumas das pessoas por trás dos novos talentos do Brasil -- e hoje em dia todos eles vêm com uma equipe de apoio considerável -- estão ansiosas para garantir que esses excessos não sejam repetidos pela nova geração. Estevão é um exemplo disso. Ele parece estar à altura da fama de ser o talento mais promissor do Brasil desde Neymar", completa The Sun, sobre Estêvão e Neymar.

Estêvão também vem se firmando cada vez com Ancelotti. Com dois gols na goleada por 5 a 0 diante da Coreia do Sul, o jovem revelado no Palmeiras assumiu a titularidade e vive a expectativa de carimbar o passaporte para a Copa do Mundo.

A nota projeta ainda, além da evolução de Estêvão dentro de campo, uma gestão de carreira cuidadosa com a imagem do jovem fora de campo, que hoje é visto como "humilde", sem polêmicas e "pé no chão".