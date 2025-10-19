Miguel Hidalgo conquista vice-campeonato mundial de triatlo

O triatleta Miguel Hidalgo garantiu o vice-campeonato mundial de triatlo, após terminar na quarta colocação na última etapa do WTCS, Circuito Mundial de Triatlo, em Wollongong, na Austrália, neste domingo (19).

A quarta posição na última etapa do Circuito Mundial garantiu a segunda posição geral a Hidalgo, que conquista o melhor resultado já alcançado por um triatleta brasileiro na história da modalidade.

Hidalgo celebrou o feito e agradeceu aos fãs. "Estou muito feliz com o vice-campeonato, este foi o primeiro ano realmente brigando pelo título e, nos próximos anos, não vão faltar novas oportunidades. Estou orgulhoso do que fiz e quero agradecer a todo mundo que acordou às três horas da manhã para me assistir", disse Miguel Hidalgo.