Defesa Civil alerta para onda de frio a partir deste domingo

A frente fria que chegou ao estado de São Paulo provocando muita chuva também derruba a temperatura a partir deste domingo (19) pelo menos até a próxima quarta-feira (22).

Devido a esse cenário, a Defesa Civil estadual emitiu um alerta de frio intenso em plena primavera, estação marcada por temperaturas mais amenas.

Segundo o CGE (Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas) do órgão estadual, nos próximos dias as temperaturas mínimas terão queda acentuada, com previsão de 8°C para a região metropolitana da capital, 5°C para a Serra da Mantiqueira, 9°C no Vale do Ribeira e regiões de São José dos Campos e Itapeva, 10°C nas regiões de Sorocaba e Campinas, 11°C nas regiões de Bauru e Araraquara, 12°C nas regiões de Presidente Prudente, Marília, Araçatuba, São José do Rio Preto, Barretos, Franca e Ribeirão Preto, e 14°C na Baixada Santista e litoral norte.