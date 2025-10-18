Corinthians vence o Cali nos pênaltis e conquista o hexa

O Corinthians conquistou neste sábado (18) o seu sexto título da Copa Libertadores feminina, isolando-se ainda mais como maior vencedor da competição. Na final, o clube paulista superou o Deportivo Cali, da Colômbia, nos pênaltis (5 a 3), após empate sem gols no tempo normal.

O clube do Parque São Jorge também ampliou o domínio brasileiro na competição, com o 14 título para o país em 17 edições do campeonato.

No tempo normal, o destaque ficou pela atuação das duas goleiras, que fizeram defesas difíceis e foram as principais responsáveis pelo placar ficar zerado.