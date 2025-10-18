Vendaval derruba estrutura de torneio de beach tênis e fere 9

O vendaval que atingiu cidades do interior de São Paulo neste sábado (18) derrubou a cobertura das arquibancadas e da quadra de um clube de beach tênis, durante a disputa de um torneio internacional em Ribeirão Preto (a 313 km de São Paulo).

Segundo a Defesa Civil paulista, nove pessoas ficaram feridos, sendo que oito precisaram ser socorridas, sendo uma em estado grave, com trauma crânio encefálico.

Conforme o órgão estadual, a chuva acompanhada de vendaval fez a tenda desabar. Um vídeo gravado por celular mostrou quando a estrutura veio abaixo. O clube fica na rua Padre Modesto Nones, bairro Jardim São José.