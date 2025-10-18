Acidente com ônibus de turismo deixa 16 mortos e 18 feridos

Um acidente com um ônibus fretado no agreste pernambucano deixou ao menos 16 mortos, segundo a Polícia Rodoviária Federal, na noite desta sexta-feira (17). O veículo voltava de Santa Cruz do Capibaribe para Brumado, na Bahia, quando tombou na BR-423.

O acidente ocorreu no quilômetro 126,9 da rodovia, entre os municípios de Paranatama e Saloá, na Serra dos Ventos, às 19h45 desta sexta. Os passageiros haviam saído da cidade baiana para fazer compras em Santa Cruz do Capibaribe, município que é um polo de confecções. Ao menos 34 pessoas estavam no veículo, segundo a PRF.

De acordo com a PRF, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, entrou na contramão e atingiu rochas às margens da rodovia. Em seguida, conseguiu retornar para o sentido correto da rodovia, mas bateu em um barranco de areia e tombou. "As causas do sinistro estão sendo apuradas", afirma a polícia.