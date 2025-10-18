CFM se posiciona contra descriminalização do aborto

O conselheiro federal de medicina pelo Rio de Janeiro Raphael Câmara reforçou neste sábado (18) seu posicionamento contra a descriminalização do aborto após o voto do ministro aposentado do STF (Supremo Tribunal Federal) Luís Roberto Barroso.

Porta-voz do CFM (Conselho Federal de Medicina) sobre a temática, Câmara diz que o Conselho estava preparando uma manifestação oficial contra a decisão liminar do ministro que autorizou, na sexta-feira (17), que enfermeiros possam auxiliar o procedimento. Mas o revés no tribunal, que formou maioria para derrubar a decisão, tornou desnecessário um comunicado.

"Depois do 7 a 1, que o Barroso tomou uma surra, aí o CFM não vai arrumar confusão, não", diz. Segundo ele, a mudança afetaria diretamente o CFM, pois afronta o ato médico e o Código Penal. "Mas não tem porque entrar em uma briga que já foi ganha."