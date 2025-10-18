Helicóptero da Força Aérea faz pouso de emergência em praia

Um helicóptero da FAB (Força Aérea Brasileira) precisou fazer um pouso de emergência na manhã deste sábado (18) na Praia de Genipabu, no município de Extremoz, litoral do Rio Grande do Norte, e chamou a atenção de curiosos que estavam na areia.

A aeronave, um helicóptero H-36, do 1º/8º GAV (Primeiro Esquadrão do Oitavo Grupo de Aviação), sediado na Base Aérea de Natal, teria sofrido uma pane, informação que não foi confirmada. Não houve feridos.

Segundo o Comprep (Comando de Preparo), da FAB, o pouso foi realizado por precaução.