Protestos 'No Kings' reúnem milhares contra Trump nos EUA

Manifestações conhecidas como “No Kings” ocorreram neste sábado (18) em diversas cidades dos Estados Unidos e da Europa. Os protestos foram organizados por grupos cívicos e movimentos pró-democracia, com críticas dirigidas ao presidente Donald Trump e ao que os participantes consideram tentativas de ampliar poderes presidenciais.
Segundo agências de notícias internacionais, os organizadores estimam mais de 2.600 atos nos Estados Unidos e também em Londres, Madri e Barcelona. Eles afirmam que os atos foram planejados de forma descentralizada e com caráter pacífico.
Em Washington, D.C., grupos marcharam próximos a prédios governamentais com cartazes que pediam respeito à Constituição. Em várias cidades, os manifestantes utilizaram a frase “No Kings” para simbolizar oposição ao que consideram posturas autoritárias no Executivo.
Autoridades locais em alguns estados adotaram medidas de segurança, mas até o meio do dia não havia relatos de incidentes graves ou confrontos generalizados. Governadores, como Greg Abbott no Texas, mobilizaram forças policiais e, em casos isolados, a Guarda Nacional, em antecipação aos atos.
Organizadores dos protestos afirmaram, em entrevistas à imprensa, que o movimento não está vinculado a partidos políticos, mas defende a preservação de instituições e limites constitucionais. Já aliados de Trump classificaram os protestos como manifestações motivadas por adversários políticos.
Veículos internacionais informaram que os atos devem continuar ao longo do dia em diferentes regiões do país. Até o momento, não foram divulgados números oficiais de participação.