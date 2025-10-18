Protestos 'No Kings' reúnem milhares contra Trump nos EUA

Manifestações conhecidas como “No Kings” ocorreram neste sábado (18) em diversas cidades dos Estados Unidos e da Europa. Os protestos foram organizados por grupos cívicos e movimentos pró-democracia, com críticas dirigidas ao presidente Donald Trump e ao que os participantes consideram tentativas de ampliar poderes presidenciais.

Segundo agências de notícias internacionais, os organizadores estimam mais de 2.600 atos nos Estados Unidos e também em Londres, Madri e Barcelona. Eles afirmam que os atos foram planejados de forma descentralizada e com caráter pacífico.

Em Washington, D.C., grupos marcharam próximos a prédios governamentais com cartazes que pediam respeito à Constituição. Em várias cidades, os manifestantes utilizaram a frase “No Kings” para simbolizar oposição ao que consideram posturas autoritárias no Executivo.