Michelle publica mensagem aos 15 anos da filha e cita 'injustiça'

A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro compartilhou, neste sábado (18), uma mensagem emocionante em homenagem aos 15 anos da filha caçula, Laura Bolsonaro. No texto publicado nas redes sociais, Michelle celebrou a data, relembrou o nascimento da jovem e lamentou não poder realizar uma comemoração como a família planejava, atribuindo isso à “injustiça” que, segundo ela, mantém o ex-presidente Jair Bolsonaro em prisão domiciliar.

“Hoje você completa 15 anos… uma data tão especial, um verdadeiro divisor de águas na vida de uma adolescente”, escreveu Michelle. A ex-primeira-dama contou que Laura foi “planejada e muito desejada” e relembrou que ela nasceu no Dia do Médico, em 2010. Michelle agradeceu à equipe do obstetra Sílvio Fernandes, responsável pelo parto, e também parabenizou os profissionais da medicina.

Apesar do tom de celebração, Michelle lamentou o momento vivido pela família. “Infelizmente, não poderemos celebrar como pretendíamos, por conta de uma injustiça que hoje mantém seu pai em prisão domiciliar”, afirmou, em referência à decisão judicial que restringe a liberdade de Jair Bolsonaro.