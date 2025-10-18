Homem é preso em MS sob suspeita de ferir mulher com motosserra

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul prendeu em flagrante nesta sexta-feira (17) um homem sob suspeita de ferir a companheira com uma motosserra, no bairro Moreninha, em Campo Grande.

A mulher foi socorrida pelo próprio suspeito a uma unidade de saúde. Funcionários acionaram a Polícia Militar e a equipe da Deam (Delegacia Especial de Atendimento à Mulher). A vítima afirmou que foi agredida durante discussão e que ele usou uma motosserra ligada para atingi-la.

Ela permanece internada na Santa Casa de Campo Grande.