18 de outubro de 2025
Portal Sampi

Portal Sampi
Portal Sampi

buscar
escolha outra cidade seta
Siga Sampi nas Redes Sociais | @sampi_noticias
MISTÉRIO

Polícia acha mais de 12 crânios e ossos humanos em apartamento

Por Paulo Eduardo Dias | da Folhapress
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação/PMSP
O imóvel pertencia a um homem que morreu na última segunda
O imóvel pertencia a um homem que morreu na última segunda

A Polícia Mlilitar paulista encontrou na manhã deste sábado (18) mais de 12 crânios diversos e outros ossos humanos no interior de um aptamento na rua Guarará, Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo.

De acordo com a PM, o imóvel pertencia a um homem que morreu na última segunda-feira (13).

Uma caixa ainda lacrada foi preservada para não comprometer os trabalhos da perícia.

A suspeita, conforme a polícia, é que os restos mortais tenham sido subtraídos ilegalmente de cemitérios da cidade.

A ocorrência será apresentada no 78º Distrito Policial.

Comentários

Comentários