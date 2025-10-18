Polícia acha mais de 12 crânios e ossos humanos em apartamento

A Polícia Mlilitar paulista encontrou na manhã deste sábado (18) mais de 12 crânios diversos e outros ossos humanos no interior de um aptamento na rua Guarará, Jardim Paulista, zona oeste de São Paulo.

De acordo com a PM, o imóvel pertencia a um homem que morreu na última segunda-feira (13).

Uma caixa ainda lacrada foi preservada para não comprometer os trabalhos da perícia.