Acidente com ônibus de turismo deixa ao menos 15 mortos
| Tempo de leitura: 1 min
Um ônibus de turismo que voltava de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano, para Brumado, na Bahia, tombou na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, na Serra dos Ventos, em Pernambuco, na noite desta sexta-feira (17). O acidente deixou ao menos 15 mortos, segundo o G1, além de feridos - os números oficiais ainda não foram divulgados.
Os passageiros haviam saído da cidade baiana para fazer compras em Santa Cruz do Capibaribe, município que é polo de confecções. Ao menos 30 pessoas estavam no veículo.
Em entrevista ao site Comando Policial, o motorista do ônibus, Divanir Rodrigues, que sofreu ferimentos leves na mão direita, disse que o veículo perdeu o freio.
"Nunca passei por isso. É muita tristeza. Eu vou abandonar o serviço", afirmou.
O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse lamentar o acidente e ofereceu apoio ao governo de Pernambuco para o socorro às vítimas.
"Recebi com tristeza a notícia do grave acidente ocorrido na BR-423, entre Paranatama e Saboá, no Agreste de Pernambuco", escreveu, em publicação nas redes sociais. "Neste momento de dor, expresso minha solidariedade às famílias das vítimas e a todos os feridos".
Ele disse que mobilizou bombeiros, polícia e Secretaria da Saúde para os trabalhos de socorro e identificação das vítimas.
Raquel Lyra (PSD), governadora de Pernambuco, também acompanha a situação. Segundo ela, equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para atender todos que precisarem de socorro.
Além dos bombeiros, agentes da Polícia Rodoviária Federal, policiais militares e civis e várias ambulâncias foram para o local do acidente e prestaram atendimento às vítimas.