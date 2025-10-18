18 de outubro de 2025
TRAGÉDIA

Acidente com ônibus de turismo deixa ao menos 15 mortos

da Folhapress
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução/Redes Sociais
Ônibus tombou na rodovia após perder os freios
Ônibus tombou na rodovia após perder os freios

Um ônibus de turismo que voltava de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano, para Brumado, na Bahia, tombou na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, na Serra dos Ventos, em Pernambuco, na noite desta sexta-feira (17). O acidente deixou ao menos 15 mortos, segundo o G1, além de feridos - os números oficiais ainda não foram divulgados.

Os passageiros haviam saído da cidade baiana para fazer compras em Santa Cruz do Capibaribe, município que é polo de confecções. Ao menos 30 pessoas estavam no veículo.

Em entrevista ao site Comando Policial, o motorista do ônibus, Divanir Rodrigues, que sofreu ferimentos leves na mão direita, disse que o veículo perdeu o freio.

"Nunca passei por isso. É muita tristeza. Eu vou abandonar o serviço", afirmou.

O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues (PT), disse lamentar o acidente e ofereceu apoio ao governo de Pernambuco para o socorro às vítimas.

"Recebi com tristeza a notícia do grave acidente ocorrido na BR-423, entre Paranatama e Saboá, no Agreste de Pernambuco", escreveu, em publicação nas redes sociais. "Neste momento de dor, expresso minha solidariedade às famílias das vítimas e a todos os feridos".

Ele disse que mobilizou bombeiros, polícia e Secretaria da Saúde para os trabalhos de socorro e identificação das vítimas.

Raquel Lyra (PSD), governadora de Pernambuco, também acompanha a situação. Segundo ela, equipes do Corpo de Bombeiros trabalham para atender todos que precisarem de socorro.

Além dos bombeiros, agentes da Polícia Rodoviária Federal, policiais militares e civis e várias ambulâncias foram para o local do acidente e prestaram atendimento às vítimas.

