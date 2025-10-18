Acidente com ônibus de turismo deixa ao menos 15 mortos

Um ônibus de turismo que voltava de Santa Cruz do Capibaribe, no Agreste pernambucano, para Brumado, na Bahia, tombou na BR-423, entre os municípios de Paranatama e Saloá, na Serra dos Ventos, em Pernambuco, na noite desta sexta-feira (17). O acidente deixou ao menos 15 mortos, segundo o G1, além de feridos - os números oficiais ainda não foram divulgados.

Os passageiros haviam saído da cidade baiana para fazer compras em Santa Cruz do Capibaribe, município que é polo de confecções. Ao menos 30 pessoas estavam no veículo.

Em entrevista ao site Comando Policial, o motorista do ônibus, Divanir Rodrigues, que sofreu ferimentos leves na mão direita, disse que o veículo perdeu o freio.