Mulher que admitiu gravidez falsa para pedir dinheiro é presa

A Polícia Civil prendeu na terça-feira (14), em Ribeirão do Pinhal, no norte do Paraná, uma mulher - Francyelle Silvestre - que pediu doações em um programa de rádio alegando estar grávida de sete meses e com câncer de mama.

A prisão, em flagrante, aconteceu depois que a equipe da emissora foi informada que a mulher não possuía registros de exames, gestação ou cirurgia agendada.

Para pedir ajuda, ela alegou que precisava ser submetida a uma cirurgia cesariana de emergência em Curitiba.