Trump perdoa ex-deputado filho de brasileiros George Santos
| Tempo de leitura: 4 min
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perdoou George Santos, ex-deputado do Partido Republicano e filho de imigrantes brasileiros que cumpria pena de sete anos de prisão por fraude eletrônica e roubo de identidade.
"George Santos era um pouco rebelde, mas há muitos rebeldes no nosso país que não precisam cumprir sete anos de cadeia", escreveu Trump em sua rede social, a Truth Social, nesta sexta-feira (17) em um longo post dizendo que começou a pensar em Santos depois do caso do senador democrata Richard Blumenthal, acusado de mentir sobre o próprio histórico militar na Guerra do Vietnã.
"Isso é muito pior do que George Santos fez, e pelo menos Santos teve a coragem, convicção e inteligência de sempre votar em republicanos", afirmou o presidente. "George está na solitária por longos períodos de tempo e, aparentemente, foi tratado terrivelmente. Por isso, acabo de assinar sua comutação, libertando George Santos da prisão imediatamente. Boa sorte, George, tenha uma ótima vida!"
Santos, 37, está preso desde julho após sua condenação, em abril -em 2024, ele se declarou culpado dos crimes pelos quais foi acusado, reconhecendo que recebeu seguro-desemprego de forma indevida e que enganou doadores de campanha para conseguir centenas de milhares de dólares.
Em maio, pouco antes de se apresentar às autoridades para começar a servir sua pena, Santos tentou conseguir um perdão de Trump, sem sucesso. No dia 22 de setembro, a deputada republicana Marjorie Taylor Greene voltou a pedir que o presidente perdoasse Santos, afirmando que ele estaria sendo torturado na cadeia.
"O ex-deputado George Santos está em solitária há pelo menos 30 dias", escreveu Greene em publicação no X. "Eles dizem que é para a segurança dele. Fiquei sabendo que ele fica na sua cela 24 horas por dia e só pode tomar banho três vezes por semana. Ele não tem banhos de sol e está bebendo água da torneira. Isso é tortura."
Em entrevista pouco antes de ser preso, Santos disse temer por sua segurança na cadeia, dado o fato de ser um homem gay. "As estatísticas são claras sobre o que acontece com homens gays na prisão. Eu não sou um cara das ruas, não sei brigar", afirmou.
Uma vez na cadeia, Santos vinha escrevendo suas memórias do cárcere, publicadas periodicamente em um jornal local de Long Island. Nos textos, enviados antes do suposto período em que esteve na solitária, o ex-deputado disse que sua "dignidade foi violada", que seu trabalho na cozinha da prisão era massacrante e que o sabonete da cadeia era "áspero como uma lixa".
Santos foi eleito para o Congresso dos EUA pelo Partido Republicano em 2022, mas viu sua carreira política implodir rapidamente diante de questionamentos sobre a arrecadação de fundos e relatos de que ele havia inventado partes de sua biografia.
Ele havia dito, por exemplo, ter ascendência judaica, afirmando que seus avós eram sobreviventes do Holocausto; que sua mãe teria sido uma poderosa executiva do mercado financeiro e que teria sobrevivido aos ataques terroristas de 11 de Setembro; que ele tinha formação em Economia pelo Baruch College e Universidade de Nova York (NYU); e que fez carreira como financista em Wall Street por muitos anos.
Todas as afirmações, descobriu-se depois, eram falsas. Santos se tornou o sexto deputado da história a ser expulso da Câmara dos Representantes, no fim de 2023.
Um relatório produzido pelo Comitê de Ética da Câmara encontrou evidências de que Santos desviou recursos de campanha para gastos pessoais, incluindo compras de itens de luxo, aplicação de botox e acesso ao site OnlyFans, famoso pelo conteúdo erótico.
Santos é filho de pais brasileiros e, até onde se sabe, nasceu no bairro do Queens, em Nova York. Ele já morou no Brasil, onde já fez performances como drag queen no Rio de Janeiro, de acordo com a drag queen brasileira Eula Rochard.
Santos inicialmente negou essa informação, mas posteriormente disse: "Eu me diverti em um festival. Me processe por ter uma vida". Ele também foi casado com uma mulher brasileira. No entanto, há suspeitas de que o arranjo tenha sido feito apenas para que ela obtivesse cidadania americana.
Pressionado a devolver o dinheiro às vítimas e a financiar sua defesa, Santos tentou monetizar sua fama vendendo vídeos personalizados no site Cameo pouco antes de ser preso. Em 2024, ele lançou um podcast chamado "Pants on Fire" (calças em chamas, na tradução livre, uma expressão infantil em inglês utilizada para descrever um mentiroso), em alusão às suas mentiras sobre educação e carreira.
Trump tem histórico de utilizar o perdão presidencial de maneiras controversas. No início do seu segundo mandato, o republicano perdoou apoiadores que invadiram o Capitólio em 6 de janeiro de 2021, causando indignação em opositores.