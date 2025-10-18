Trump perdoa ex-deputado filho de brasileiros George Santos

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, perdoou George Santos, ex-deputado do Partido Republicano e filho de imigrantes brasileiros que cumpria pena de sete anos de prisão por fraude eletrônica e roubo de identidade.

"George Santos era um pouco rebelde, mas há muitos rebeldes no nosso país que não precisam cumprir sete anos de cadeia", escreveu Trump em sua rede social, a Truth Social, nesta sexta-feira (17) em um longo post dizendo que começou a pensar em Santos depois do caso do senador democrata Richard Blumenthal, acusado de mentir sobre o próprio histórico militar na Guerra do Vietnã.

"Isso é muito pior do que George Santos fez, e pelo menos Santos teve a coragem, convicção e inteligência de sempre votar em republicanos", afirmou o presidente. "George está na solitária por longos períodos de tempo e, aparentemente, foi tratado terrivelmente. Por isso, acabo de assinar sua comutação, libertando George Santos da prisão imediatamente. Boa sorte, George, tenha uma ótima vida!"