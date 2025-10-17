Odete Roitman 'ressuscita' após tiro e surpreende em Vale Tudo

A exibição do último capítulo de Vale Tudo surpreendeu o público ao promover uma reviravolta inédita na história de uma das maiores vilãs da teledramaturgia brasileira. Interpretada por Débora Bloch, Odete Roitman foi baleada por Marco Aurélio (Alexandre Nero), retirada de cena em um rabecão e dada como morta - apenas para ressurgir viva, no instante final da trama.

A cena rompeu com o desfecho consagrado de 1988, quando a morte da personagem mobilizou o país e consagrou o enigma “Quem matou Odete Roitman?”. Na versão original, o mistério encerrou com a revelação de que Leila, interpretada por Cássia Kis, havia disparado contra a vilã por engano, pensando se tratar de Maria de Fátima.