Antidoping surpresa em Flamengo e Palmeiras amplia tensão

A rivalidade entre Flamengo e Palmeiras ganhou um novo capítulo de tensão antes da bola rolar neste domingo, às 16h, no Maracanã, em jogo de caráter decisivo pelo Campeonato Brasileiro. A polêmica da vez se deu em relação aos testes antidoping.

Na tarde desta sexta-feira (17), o Palmeiras confirmou a ida da Autoridade Brasileira de Controle de Dopagem ao CT do Verdão, horas depois de reclamação pública do Rubro-Negro.

Doping gera polêmica

Na manhã desta sexta-feira (17), o procedimento padrão da ABCD, no Ninho do Urubu, gerou incômodo da diretoria do Flamengo, que chegou a emitir comunicado.