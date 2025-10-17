Palmeiras confirma lesão de Weverton, que não deve pegar o Fla
| Tempo de leitura: 1 min
O Palmeiras confirmou, nesta sexta-feira (17), a lesão de Weverton. O goleiro sofreu uma fissura na mão direita e deve desfalcar o time contra o Flamengo, domingo, às 16h (de Brasília), no Maracanã, pelo Brasileirão.
O Alviverde informou que o arqueiro "será submetido a tratamento conservador". Weverton disputou 58 partidas nesta temporada.
O clube não estipulou prazo de recuperação para o camisa 21, que só desfalcou o Palmeiras em quatro jogos no ano.
Marcelo Lomba e Carlos Miguel são as outras opções de Abel para a meta alviverde. O segundo foi contratado no meio deste ano e ainda não estreou.
Além de Weverton, o departamento médico do Palmeiras conta com: Paulinho (cirurgia na perna direita), Lucas Evangelista (cirurgia na coxa direita) e Khellven (trauma no pé).