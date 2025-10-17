Corinthians pode ter 8 reforços para 'virar a chave' contra Galo

O Corinthians pode ter oito retornos para encarar o Atlético-MG, no sábado (18), às 18h30, na Neo Química Arena, e tentar "virar a chave" da derrota no clássico para o Santos, ocorrida na última quarta-feira pelo Brasileirão. O termo, aliás, foi utilizado por Lucas Silvestre, auxiliar de Dorival Júnior, depois do último tropeço alvinegro.

Quem são eles?

Hugo Souza. O goleiro volta ao posto depois de ser substituído pelo jovem Felipe Longo. Titular absoluto e jogador que mais atuou com a camisa corintiana na temporada. Hugo Souza não atuou contra o Peixe por dois motivos: estava na Data Fifa e suspenso pelo acúmulo de cartões amarelos.

Matheus Bidu. Destaque da equipe de Dorival Júnior cumprindo a função de ala nas últimas semanas, o lateral-esquerdo é outro que está liberado após cumprir suspensão no Brasileiro.