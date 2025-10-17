Primeira mulher técnica do NBB explica escolha por Brasil

A sérvia Jelena Todorovic chega ao Brasil para ser a primeira mulher no cargo de Head Coach de um time masculino de basquete no país, assumindo o Fortaleza Basquete Cearense.

Nascida em 1993, a jovem treinadora fez sua carreira como jogadora na Sérvia, jogando no Estrela Vermelha, e em 2011 começou sua transição para a vida fora da quadra. Em 2013, se mudou para a Austrália, onde foi assistente de diversos clubes.

Em 2022, foi assistente da seleção feminina do seu país, trabalhou com a Grécia masculina no ano seguinte e, em 2024, passou por clubes da Europa em um programa de intercâmbio e capacitação. Enquanto estava em um treino do Estrela Vermelha, conheceu Thalis Braga, presidente do Basquete Cearense, e foi ali que começou a relação entre ela e seu primeiro time na posição de treinadora principal.